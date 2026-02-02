https://ria.ru/20260202/shos-2071658684.html
Генсек ШОС оценил позицию организации по вопросу многополярности
Генсек ШОС оценил позицию организации по вопросу многополярности - РИА Новости, 02.02.2026
Генсек ШОС оценил позицию организации по вопросу многополярности
Голос Шанхайской организации сотрудничества в поддержку многополярного миропорядка звучит все убедительнее, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости, 02.02.2026
В мире, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС оценил позицию организации по вопросу многополярности
Ермекбаев: голос ШОС в поддержку многополярного мира звучит все убедительнее