Рейтинг@Mail.ru
Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/shos-2071612788.html
Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики
Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики - РИА Новости, 02.02.2026
Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно было бы реализовывать больше проектов в сфере экономики в формате заинтересованных государств-членов, заявил в РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T04:41:00+03:00
2026-02-02T04:41:00+03:00
в мире
белоруссия
индия
иран
нурлан ермекбаев
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992327696_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_4c6932ede562ce2fb0a28f2f0cda936b.jpg
https://ria.ru/20260202/shos-2071608209.html
https://ria.ru/20250901/modernizatsiya-2038838964.html
белоруссия
индия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992327696_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5c54eb1a4a2d2d0372827b0c19b99d38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, индия, иран, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Белоруссия, Индия, Иран, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики

РИА Новости: Ермекбаев заявил, что ШОС может реализовывать больше проектов

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости, Анна Раткогло. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно было бы реализовывать больше проектов в сфере экономики в формате заинтересованных государств-членов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Лично мне думается, что в целях поступательного динамичного развития ШОС можно было бы больше проектов в сфере экономики реализовывать именно в формате заинтересованных государств-членов, а другие могут при желании присоединиться позднее", - заявил Ермеркбаев.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Генсек ШОС рассказал о "корзине заявок" на вступление в организацию
03:09
Он отметил, что "такая возможность предусмотрена договорно-правовой базой ШОС".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Страны ШОС поставили задачу модернизировать деятельность организации
1 сентября 2025, 13:16
 
В миреБелоруссияИндияИранНурлан ЕрмекбаевШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала