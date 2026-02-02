Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики

ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости, Анна Раткогло. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно было бы реализовывать больше проектов в сфере экономики в формате заинтересованных государств-членов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

"Лично мне думается, что в целях поступательного динамичного развития ШОС можно было бы больше проектов в сфере экономики реализовывать именно в формате заинтересованных государств-членов, а другие могут при желании присоединиться позднее", - заявил Ермеркбаев.

Он отметил, что "такая возможность предусмотрена договорно-правовой базой ШОС".