Генсек ШОС предложил реализовывать больше проектов в сфере экономики

ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости, Анна Раткогло. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) можно было бы реализовывать больше проектов в сфере экономики в формате заинтересованных государств-членов, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Лично мне думается, что в целях поступательного динамичного развития ШОС можно было бы больше проектов в сфере экономики реализовывать именно в формате заинтересованных государств-членов, а другие могут при желании присоединиться позднее", - заявил Ермеркбаев.
Он отметил, что "такая возможность предусмотрена договорно-правовой базой ШОС".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения - Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
Страны ШОС поставили задачу модернизировать деятельность организации
1 сентября 2025, 13:16