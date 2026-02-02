Рейтинг@Mail.ru
Генсек ШОС рассказал о "корзине заявок" на вступление в организацию - РИА Новости, 02.02.2026
03:09 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/shos-2071608209.html
Генсек ШОС рассказал о "корзине заявок" на вступление в организацию
Генсек ШОС рассказал о "корзине заявок" на вступление в организацию - РИА Новости, 02.02.2026
Генсек ШОС рассказал о "корзине заявок" на вступление в организацию
В "корзине заявок" на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества находятся более десятка обращений, но расширение объединения не является самоцелью,... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
нурлан ермекбаев
шос
https://ria.ru/20260130/hakimy-2071140964.html
https://ria.ru/20251217/lavrov-2062697614.html
2026
в мире, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС рассказал о "корзине заявок" на вступление в организацию

РИА Новости: заявки на вступление в ШОС подали более десяти стран и организаций

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. В "корзине заявок" на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества находятся более десятка обращений, но расширение объединения не является самоцелью, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"В "корзине заявок" на вступление в ШОС в том или ином формате находятся более десятка обращений от государств и международных организаций", - заявил Ермекбаев.
Он отметил, что с принятием в 2025 году решения о присвоении Лаосу статуса партнера по диалогу "сообщество ШОС" выросло до 27 государств, таким образом, за более чем 24 года своего существования организация прошла путь от шести государств-членов до крупнейшего трансрегионального объединения.
"Видим в этом отражение успехов, достигнутых ШОС за прошедшее время, а также свидетельство неуклонного повышения ее международного авторитета и привлекательности задекларированных принципов", - отметил генсек.
Он подчеркнул, что ШОС остается открытой для приема в ее состав государств, которые обязуются соблюдать положения ее Хартии, других международных договоров и документов организации, а также соответствуют содержащимся в них критериям и условиям.
Генсек также добавил, что любое решение по расширению — это результат договоренностей полноправных членов объединения, достижения консенсуса по широкому перечню вопросов двустороннего и многостороннего характера.
"Это требует времени. Поэтому мы предпочитаем не делать прогнозов. Исходим из того, что расширение объединения не является самоцелью. Государства-члены едины во мнении, что важен не количественный рост, а качественное развитие, поэтому приоритет отдается укреплению сотрудничества в рамках организации и повышению ее эффективности", - добавил Ермекбаев.
В миреНурлан ЕрмекбаевШОС
 
 
