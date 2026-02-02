Генсек ШОС рассказал о "корзине заявок" на вступление в организацию

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. В "корзине заявок" на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества находятся более десятка обращений, но расширение объединения не является самоцелью, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

"В "корзине заявок" на вступление в ШОС в том или ином формате находятся более десятка обращений от государств и международных организаций", - заявил Ермекбаев

Он отметил, что с принятием в 2025 году решения о присвоении Лаосу статуса партнера по диалогу "сообщество ШОС" выросло до 27 государств, таким образом, за более чем 24 года своего существования организация прошла путь от шести государств-членов до крупнейшего трансрегионального объединения.

"Видим в этом отражение успехов, достигнутых ШОС за прошедшее время, а также свидетельство неуклонного повышения ее международного авторитета и привлекательности задекларированных принципов", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что ШОС остается открытой для приема в ее состав государств, которые обязуются соблюдать положения ее Хартии, других международных договоров и документов организации, а также соответствуют содержащимся в них критериям и условиям.

Генсек также добавил, что любое решение по расширению — это результат договоренностей полноправных членов объединения, достижения консенсуса по широкому перечню вопросов двустороннего и многостороннего характера.