Генсек ШОС рассказал о "корзине заявок" на вступление в организацию

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. В "корзине заявок" на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества находятся более десятка обращений, но расширение объединения не является самоцелью, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
В ШОС назвали укрепление организации одним из приоритетов России
30 января, 09:01
Он отметил, что с принятием в 2025 году решения о присвоении Лаосу статуса партнера по диалогу "сообщество ШОС" выросло до 27 государств, таким образом, за более чем 24 года своего существования организация прошла путь от шести государств-членов до крупнейшего трансрегионального объединения.
"Видим в этом отражение успехов, достигнутых ШОС за прошедшее время, а также свидетельство неуклонного повышения ее международного авторитета и привлекательности задекларированных принципов", - отметил генсек.
Он подчеркнул, что ШОС остается открытой для приема в ее состав государств, которые обязуются соблюдать положения ее Хартии, других международных договоров и документов организации, а также соответствуют содержащимся в них критериям и условиям.
Генсек также добавил, что любое решение по расширению — это результат договоренностей полноправных членов объединения, достижения консенсуса по широкому перечню вопросов двустороннего и многостороннего характера.
"Это требует времени. Поэтому мы предпочитаем не делать прогнозов. Исходим из того, что расширение объединения не является самоцелью. Государства-члены едины во мнении, что важен не количественный рост, а качественное развитие, поэтому приоритет отдается укреплению сотрудничества в рамках организации и повышению ее эффективности", - добавил Ермекбаев.
Лавров назвал ШОС и БРИКС объединениями нового типа без бюрократии
17 декабря 2025, 16:15