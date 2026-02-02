Рейтинг@Mail.ru
В Омской области подростка арестовали за подготовку теракта в школе - РИА Новости, 02.02.2026
10:01 02.02.2026
В Омской области подростка арестовали за подготовку теракта в школе
В Омской области подростка арестовали за подготовку теракта в школе
Суд в Омской области арестовал школьника, который планировал совершить теракт в учебном заведении, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе омских... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
омская область
россия
тюкалинский район
омская область
россия
тюкалинский район
происшествия, омская область, россия, тюкалинский район
Происшествия, Омская область, Россия, Тюкалинский район
В Омской области подростка арестовали за подготовку теракта в школе

В Омской области арестовали подростка, планировавшего теракт в школе

ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Суд в Омской области арестовал школьника, который планировал совершить теракт в учебном заведении, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе омских судов.
Следователи выяснили, что подросток, являясь сторонником идеологии признанного террористическим и запрещенного в РФ движения "Колумбайн*", принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах. Он купил тактические перчатки, пневматический пистолет и футболки с символикой организации. Отмечается, что также он разработал план "для совершения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников образовательного учреждения".
ПроисшествияОмская областьРоссияТюкалинский район
 
 
