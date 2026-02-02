В Омской области подростка арестовали за подготовку теракта в школе

ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Суд в Омской области арестовал школьника, который планировал совершить теракт в учебном заведении, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе омских судов.
Следователи выяснили, что подросток, являясь сторонником идеологии признанного террористическим и запрещенного в РФ движения "Колумбайн*", принимал участие в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах. Он купил тактические перчатки, пневматический пистолет и футболки с символикой организации. Отмечается, что также он разработал план "для совершения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества убийства двух и более лиц из числа учащихся и сотрудников образовательного учреждения".
"Тюкалинский городской суд Омской области вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", - сообщили в пресс-службе.
Школьник арестован до 28 марта. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, ему 14 лет, школа находится в Тюкалинском районе.
*Запрещенное в России террористическое движение