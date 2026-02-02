Рейтинг@Mail.ru
Дело таксистов о хищении денег в Шереметьево направили в суд - РИА Новости, 02.02.2026
12:27 02.02.2026
Дело таксистов о хищении денег в Шереметьево направили в суд
происшествия, россия, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, шереметьево (аэропорт), химкинский городской суд
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Генеральная прокуратура РФ, Шереметьево (аэропорт), Химкинский городской суд
Дело таксистов о хищении денег в Шереметьево направили в суд

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Генпрокуратура России направила в суд Подмосковья уголовное дело таксистов, которые привозили клиентов в аэропорту "Шереметьево", о хищении более 2,5 миллионов рублей, в том числе у бойцов СВО, сообщает надзорное ведомство.
Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Бониамина Махмудова, Темура Шехояна, Рената Хусаинова и Ильи Павлова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)... Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2018 по 2022 год обвиняемые похищали деньги участников СВО и других лиц, прибывающих в аэропорт "Шереметьево". Водители такси Махмудов, Шехоян, Хусаинов и Павлов вместе с другими лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, навязывали им под угрозой применения насилия услуги перевозки, проживания в гостинице и помощи в покупке авиабилетов. У 13 граждан, в том числе девяти участников СВО, было похищено более 2,5 миллиона рублей.
В ГП РФ сообщили, что расследование в отношении организаторов преступного сообщества и других соучастников продолжается. По данным следствия, по делу арестовано более 40 человек.
