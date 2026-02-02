https://ria.ru/20260202/sever-2071674677.html
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Севера" до 250 военных за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:03:00+03:00
россия
ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности "Севера" до 250 военных