Суд в Кемерово арестовал владельца сауны, где при пожаре погибли подростки - РИА Новости, 02.02.2026
12:10 02.02.2026 (обновлено: 12:29 02.02.2026)
Суд в Кемерово арестовал владельца сауны, где при пожаре погибли подростки
Суд в Кемерово арестовал владельца сауны, где при пожаре погибли подростки
происшествия
кемерово
кемеровская область
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, кемерово, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - КузбассаВладелец сауны, в которой погибли подростки, в суде
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса
Владелец сауны, в которой погибли подростки, в суде
КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Суд в Кемерово арестовал Алексея Долгачева, владельца сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли 5 подростков, до 31 марта 2026 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.
В воскресение СУ СК по Кемеровской области сообщило, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны Елена Селищева. В понедельник в ее отношении избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Местонахождение владельца сауны было неизвестно. В понедельник стало известно и о задержании владельца заведения Алексея Долгачева. Следствие ходатайствовало об аресте фигуранта, данную позицию поддержала сторона гособвинения. Адвокат обвиняемого просил избрать своему подзащитному более мягкую меру пресечения.
"Суд… постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Долгачева Алексея Сергеевича… на 1 месяц 30 суток, то есть до 31 марта 2026 года", – сказала судья Ульяна Сафонова.
"Если следствие сомневается, думает, что я буду оказывать какое-то влияние на сотрудников, на свидетелей, то вам предоставят документы, что я могу остаться в городе Кемерово", - отметил в суде Долгачев.
В суде отмечалось, что супруга владельца сауны сняла ему квартиру в Кемерово, где он может оставаться под домашним арестом. Также сообщалось, что он не собирался прятаться от правоохранительных органов. При этом в суде мужчина признал вину частично.
Ранее со ссылкой на адвоката Долгачева Екатерину Казакову отмечалось, что мужчина потрясен и раскаивается, не отрицает своей ответственности за случившееся, при этом отрицает какой-либо умысел.
В субботу главное управление МЧС России по Кемеровской области сообщило, что ликвидируют пожар в частной сауне города Прокопьевска в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять человек, предположительно, подростки. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
ПроисшествияКемеровоКемеровская областьПрокопьевскСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
