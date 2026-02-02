Владелец сауны, в которой погибли подростки, в суде

Суд в Кемерово арестовал владельца сауны, где при пожаре погибли подростки

КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Суд в Кемерово арестовал Алексея Долгачева, владельца сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли 5 подростков, до 31 марта 2026 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.

В воскресение СУ СК по Кемеровской области сообщило, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны Елена Селищева. В понедельник в ее отношении избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Местонахождение владельца сауны было неизвестно. В понедельник стало известно и о задержании владельца заведения Алексея Долгачева. Следствие ходатайствовало об аресте фигуранта, данную позицию поддержала сторона гособвинения. Адвокат обвиняемого просил избрать своему подзащитному более мягкую меру пресечения.

"Суд… постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Долгачева Алексея Сергеевича… на 1 месяц 30 суток, то есть до 31 марта 2026 года", – сказала судья Ульяна Сафонова.

"Если следствие сомневается, думает, что я буду оказывать какое-то влияние на сотрудников, на свидетелей, то вам предоставят документы, что я могу остаться в городе Кемерово", - отметил в суде Долгачев.

В суде отмечалось, что супруга владельца сауны сняла ему квартиру в Кемерово , где он может оставаться под домашним арестом. Также сообщалось, что он не собирался прятаться от правоохранительных органов. При этом в суде мужчина признал вину частично.

Ранее со ссылкой на адвоката Долгачева Екатерину Казакову отмечалось, что мужчина потрясен и раскаивается, не отрицает своей ответственности за случившееся, при этом отрицает какой-либо умысел.