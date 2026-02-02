Рейтинг@Mail.ru
Владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, частично признал вину
10:57 02.02.2026 (обновлено: 11:05 02.02.2026)
Владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, частично признал вину
Владелец сауны в городе Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, Алексей Долгачев частично признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2026
Владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, частично признал вину

КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Владелец сауны в городе Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, Алексей Долгачев частично признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.
Ранее в понедельник суд отправил под домашний арест обвиняемую в оказании небезопасных услуг администратора сауны Елену Селищеву. Следствие при поддержке прокуратуры ходатайствовало о ее аресте. В настоящее время рассматривается вопрос о мере пресечения для владельца сауны.
"Долгачев самостоятельно явился в органы следствия… По существу предъявленного обвинения Долгачев вину признал частично. По обстоятельствам дела дал показания", – сказал в суде следователь.
Следователь пояснил, что Долгачеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 (оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть двух и более лиц). Его причастность, по словам представителя СК, подтверждается показаниями свидетелей, в том числе показаниями обвиняемой Селищевой.
Пожар произошел 31 января в частной сауне Прокопьевска, в результате погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Администратор сауны в Кузбассе заявила, что спасла девушку во время пожара
