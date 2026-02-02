Владелец сауны в Кузбассе, где погибли подростки, частично признал вину

На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Владелец сауны в городе Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, Алексей Долгачев частично признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.

Ранее в понедельник суд отправил под домашний арест обвиняемую в оказании небезопасных услуг администратора сауны Елену Селищеву. Следствие при поддержке прокуратуры ходатайствовало о ее аресте. В настоящее время рассматривается вопрос о мере пресечения для владельца сауны.

"Долгачев самостоятельно явился в органы следствия… По существу предъявленного обвинения Долгачев вину признал частично. По обстоятельствам дела дал показания", – сказал в суде следователь.

Следователь пояснил, что Долгачеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 (оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть двух и более лиц). Его причастность, по словам представителя СК , подтверждается показаниями свидетелей, в том числе показаниями обвиняемой Селищевой.