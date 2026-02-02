Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе потребовали приостановить работу сауны, где погибли подростки
10:30 02.02.2026 (обновлено: 10:43 02.02.2026)
В Кузбассе потребовали приостановить работу сауны, где погибли подростки
Прокуратура Прокопьевска направила в суд иск о приостановке деятельности отеля-сауны, в котором 31 января произошел пожар и погибли пятеро подростков
Ликвидация пожара в Прокопьевске
Площадь пожара составила 70 м² и 15 погонных метров кабельной продукции котельной. От МЧС России привлекались 41 специалист и 13 единиц техники. ⚠️За оперативной информацией следи здесь. Подписывайся на МЧС Кузбасс в МАХ | ВК МЧС России в MAХ
В Кузбассе потребовали приостановить работу сауны, где погибли подростки

Прокуратура потребовала приостановить работу сауны в Прокопьевске после трагедии

КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Прокуратура Прокопьевска направила в суд иск о приостановке деятельности отеля-сауны, в котором 31 января произошел пожар и погибли пятеро подростков, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
"Проверкой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а также отсутствие надлежаще оформленных трудовых отношений между индивидуальным предпринимателем и работниками заведения… прокуратурой города в суд направлен иск о запрете предпринимателю оказывать услуги до устранения нарушений требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в отношении владельца комплекса в связи с выявленными нарушениями возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), статьей 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Кроме того, продолжается проверка обстоятельств произошедшего, в ходе которой планируется дать правовую оценку деятельности контролирующих органов в сфере пожарной безопасности, а также соблюдению собственником здания отеля-сауны требований градостроительного законодательства.
В субботу главное управление МЧС России по Кемеровской области сообщило, что ликвидируют пожар в частной сауне города Прокопьевска в Кемеровской области. По предварительным данным, в результате возгорания погибли пять человек, предположительно, подростки. По факту происшествия региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
