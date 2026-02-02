В Кузбассе потребовали приостановить работу сауны, где погибли подростки

"Проверкой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а также отсутствие надлежаще оформленных трудовых отношений между индивидуальным предпринимателем и работниками заведения… прокуратурой города в суд направлен иск о запрете предпринимателю оказывать услуги до устранения нарушений требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.