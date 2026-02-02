Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово администратору сауны, где погибли люди, назначили домашний арест
09:21 02.02.2026 (обновлено: 11:29 02.02.2026)
В Кемерово администратору сауны, где погибли люди, назначили домашний арест
В Кемерово администратору сауны, где погибли люди, назначили домашний арест - РИА Новости, 02.02.2026
В Кемерово администратору сауны, где погибли люди, назначили домашний арест
Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест администратора частной сауны в Прокопьевске, где погибли пятеро подростков. РИА Новости, 02.02.2026
2026
Ликвидация пожара в Прокопьевске
Площадь пожара составила 70 м² и 15 погонных метров кабельной продукции котельной. От МЧС России привлекались 41 специалист и 13 единиц техники.
В Кемерово администратору сауны, где погибли люди, назначили домашний арест

В Кемерово администратору сауны, где погибли 5 человек, назначили домашний арест

© РИА НовостиАдминистратор сауны на Кузбассе, где погибли 5 человек, в суде
Администратор сауны на Кузбассе, где погибли 5 человек, в суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости
Администратор сауны на Кузбассе, где погибли 5 человек, в суде
КЕМЕРОВО, 2 фев — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест администратора частной сауны в Прокопьевске, где погибли пятеро подростков.
"Избрать обвиняемой Селищевой Елене Михайловне <...> меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и 30 суток, то есть до 31 марта", — сказала судья Ульяна Сафонова.
Сама фигурантка не признала вину.

По данным СК, администратор пустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив их одних, она не проконтролировала температурный режим и дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Около 16:30 по московскому времени в здании разгорелся пожар.

Тем временем следователь попросил арестовать и владельца сауны Алексея Долгачева.
"По существу предъявленного обвинения вину признал частично. По обстоятельствам дела дал показания", — заявил он.
Инцидент произошел в минувшую субботу в Прокопьевске. Погибли пять человек: три девушки 16 лет и двое парней — 15 и 17 лет. Еще одной удалось спастись, она не пострадала. Причина ЧП — отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Администратор сауны в Прокопьевске назвала виновных в гибели подростков
