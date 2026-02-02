В Кемерово администратору сауны, где погибли люди, назначили домашний арест

По данным СК, администратор пустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив их одних, она не проконтролировала температурный режим и дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Около 16:30 по московскому времени в здании разгорелся пожар.