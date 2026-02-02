https://ria.ru/20260202/sanktsii-2071663802.html
Страны ШОС демонстрируют неприятие односторонних санкций, заявил генсек
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Страны Шанхайской организации сотрудничества демонстрируют солидарность в неприятии односторонних санкций, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Страны ШОС
демонстрируют солидарность в неприятии односторонних санкций, выступая за становление справедливой и предсказуемой системы международной торговли", - заявил Ермекбаев
.
Как отмечено в Тяньцзиньской декларации, указал он, "государства-члены выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономических, которые противоречат Уставу ООН
и другим нормам международного права, правилам и принципам Всемирной торговой организации
".
"По итогам Тяньцзиньского саммита в сентябре 2025 года главы государств приняли заявление о поддержке многосторонней торговой системы, в котором подчеркивается необходимость укрепления открытой, транспарентной, справедливой, инклюзивной, равноправной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО", - добавил генсек.