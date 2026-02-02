Рейтинг@Mail.ru
11:30 02.02.2026
Страны ШОС демонстрируют неприятие односторонних санкций, заявил генсек
Страны ШОС демонстрируют неприятие односторонних санкций, заявил генсек

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Страны Шанхайской организации сотрудничества демонстрируют солидарность в неприятии односторонних санкций, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Страны ШОС демонстрируют солидарность в неприятии односторонних санкций, выступая за становление справедливой и предсказуемой системы международной торговли", - заявил Ермекбаев.
Как отмечено в Тяньцзиньской декларации, указал он, "государства-члены выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономических, которые противоречат Уставу ООН и другим нормам международного права, правилам и принципам Всемирной торговой организации".
"По итогам Тяньцзиньского саммита в сентябре 2025 года главы государств приняли заявление о поддержке многосторонней торговой системы, в котором подчеркивается необходимость укрепления открытой, транспарентной, справедливой, инклюзивной, равноправной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО", - добавил генсек.
