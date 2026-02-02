Рейтинг@Mail.ru
15:24 02.02.2026 (обновлено: 15:47 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/samolet-2071734713.html
В Оренбургской области возбудили дело после крушения учебного самолета
Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено в Оренбуржье после крушения учебного самолета, сообщает СК РФ. РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбургской области возбудили дело после крушения учебного самолета

© РИА Новости / МЧС РФМесто крушения учебного самолета в Оренбургской области
Место крушения учебного самолета в Оренбургской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено в Оренбуржье после крушения учебного самолета, сообщает СК РФ.
Ранее МЧС России сообщало, что три человека погибли при крушении учебного самолёта в Оренбургской области. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона, два курсанта и инструктор находились на борту упавшего в Оренбургской области учебного самолета, идет идентификация погибших.
"Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении СК на платформе Max.
По версии следствия, утром в понедельник учебный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи поселка Джанаталап. Отмечается, что самолет выполнял учебный полет, после набора высоты он начал резко снижаться и упал на поле, получил серьезные повреждения, трое мужчин - пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации - от полученных травм скончались.
Следствие рассматривает несколько версий случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.
Спасатели на месте крушения учебно-тренировочного самолета в Орске Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
СМИ назвали причину крушения учебного самолета под Орском
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
