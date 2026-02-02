В Оренбургской области возбудили дело после крушения учебного самолета

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено в Оренбуржье после крушения учебного самолета, сообщает СК РФ.
Ранее МЧС России сообщало, что три человека погибли при крушении учебного самолёта в Оренбургской области. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона, два курсанта и инструктор находились на борту упавшего в Оренбургской области учебного самолета, идет идентификация погибших.
"Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении СК на платформе Max.
По версии следствия, утром в понедельник учебный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи поселка Джанаталап. Отмечается, что самолет выполнял учебный полет, после набора высоты он начал резко снижаться и упал на поле, получил серьезные повреждения, трое мужчин - пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации - от полученных травм скончались.
Следствие рассматривает несколько версий случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.