В Оренбургской области возбудили дело после крушения учебного самолета

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено в Оренбуржье после крушения учебного самолета, сообщает СК РФ.

По версии следствия, утром в понедельник учебный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи поселка Джанаталап. Отмечается, что самолет выполнял учебный полет, после набора высоты он начал резко снижаться и упал на поле, получил серьезные повреждения, трое мужчин - пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации - от полученных травм скончались.