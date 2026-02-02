Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину крушения учебного самолета под Орском
13:36 02.02.2026 (обновлено: 13:50 02.02.2026)
СМИ назвали причину крушения учебного самолета под Орском
Сваливание могло стать причиной крушения учебного самолета с курсантами в Оренбургской области, сообщает Life. РИА Новости, 02.02.2026
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Оренбургская область, Происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Оренбургская область, Происшествия
© РИА Новости / МЧС РФМесто крушения учебного самолета в Оренбургской области. 2 февраля 2026
Место крушения учебного самолета в Оренбургской области. 2 февраля 2026
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Сваливание могло стать причиной крушения учебного самолета с курсантами в Оренбургской области, сообщает Life.
"Diamond с курсантами рухнул из-за сваливания — это когда воздух неправильно обтекает крыло: самолет начинает трясти, и управление теряется", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что в нередких случаях это бывает следствием ошибочных действий пилота.
Власти пообещали помочь семьям погибших при падении самолета в Орске
Вчера, 11:58
В понедельник в орской администрации рассказали, что при проведении учебно-тренировочных полетов, которые осуществляли курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, произошло крушение самолета ДА-40. По данным МЧС России, в результате трагедии погибло три человека: инструктор и два курсанта вуза.
Транспортная прокуратура начала проверку.
В мэрии Орска рассказали о погибших при крушении учебного самолета
Вчера, 11:57
 
