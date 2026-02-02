https://ria.ru/20260202/samolet-2071702742.html
СМИ назвали причину крушения учебного самолета под Орском
СМИ назвали причину крушения учебного самолета под Орском - РИА Новости, 02.02.2026
СМИ назвали причину крушения учебного самолета под Орском
Сваливание могло стать причиной крушения учебного самолета с курсантами в Оренбургской области, сообщает Life. РИА Новости, 02.02.2026
СМИ назвали причину крушения учебного самолета под Орском
Life: причиной крушения самолета с курсантами под Орском могло стать сваливание