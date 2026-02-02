В мэрии Орска рассказали о погибших при крушении учебного самолета

УФА, 2 фев - РИА Новости. При крушении учебного самолёта в Орске погибли инструктор и курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, сообщили РИА Новости в мэрии Орска.
"Сегодня при проведении учебно-тренировочных полетов, которые осуществляли курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, произошло крушение самолета ДА-40. На борту находились инструктор и двое курсантов", - рассказали РИА Новости в орской администрации.
На месте катастрофы работают сотрудники МЧС, полиции, спасатели, медики, представители администрации города, уточнили в мэрии.
"Причины авиакатастрофы будет устанавливать специально созданная комиссия. Администрация города выражает соболезнования родным и близким погибших", - добавили в администрации Орска.
