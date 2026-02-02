Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области разбился учебный самолет
11:52 02.02.2026 (обновлено: 12:50 02.02.2026)
В Оренбургской области разбился учебный самолет
В Оренбургской области разбился учебный самолет - РИА Новости, 02.02.2026
В Оренбургской области разбился учебный самолет
Три человека погибли при падении учебного самолета в Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:52:00+03:00
2026-02-02T12:50:00+03:00
происшествия
оренбургская область
орск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
орск
россия
Происшествия, Оренбургская область, Орск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбургской области три человека погибли при крушении учебного самолета

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Три человека погибли при падении учебного самолета в Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«

"В Оренбургской области потерпел крушение учебный самолет. К сожалению, погибли три человека", — сообщил собеседник агентства.

Судно, совершавшее тренировочный полет, обнаружили в поселке Джанаталап. На борту находились два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и инструктор, рассказали в мэрии. На месте происшествия работают спасатели, полиция, врачи и представители администрации.
Транспортная прокуратура и СК начали проверку.
По данным Life, причиной авиакатастрофы могло стать сваливание.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Власти пообещали помочь семьям погибших при падении самолета в Орске
Вчера, 11:58
 
Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала