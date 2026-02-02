В Оренбургской области разбился учебный самолет

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Три человека погибли при падении учебного самолета в Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"В Оренбургской области потерпел крушение учебный самолет. К сожалению, погибли три человека", — сообщил собеседник агентства.

Судно, совершавшее тренировочный полет, обнаружили в поселке Джанаталап. На борту находились два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и инструктор, рассказали в мэрии. На месте происшествия работают спасатели, полиция, врачи и представители администрации.