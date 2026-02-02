https://ria.ru/20260202/samolet-2071671534.html
В Оренбургской области разбился учебный самолет
В Оренбургской области разбился учебный самолет - РИА Новости, 02.02.2026
В Оренбургской области разбился учебный самолет
Три человека погибли при падении учебного самолета в Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:52:00+03:00
2026-02-02T11:52:00+03:00
2026-02-02T12:50:00+03:00
происшествия
оренбургская область
орск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
орск
россия
В Оренбургской области три человека погибли при крушении учебного самолета