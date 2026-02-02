https://ria.ru/20260202/samolet-2071671246.html
На борту упавшего в Оренбургской области самолета находились трое человек
Два курсанта и инструктор находились на борту упавшего в Оренбургской области учебного самолета, идет идентификация погибших, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.02.2026
На борту упавшего в Оренбургской области самолета были 2 курсанта и инструктор