На борту упавшего в Оренбургской области самолета находились трое человек - РИА Новости, 02.02.2026
11:49 02.02.2026 (обновлено: 11:59 02.02.2026)
На борту упавшего в Оренбургской области самолета находились трое человек
Два курсанта и инструктор находились на борту упавшего в Оренбургской области учебного самолета, идет идентификация погибших
На борту упавшего в Оренбургской области самолета находились трое человек

На борту упавшего в Оренбургской области самолета были 2 курсанта и инструктор

Спасатели на месте крушения учебно-тренировочного самолета в Орске Оренбургской области
Спасатели на месте крушения учебно-тренировочного самолета в Орске Оренбургской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Два курсанта и инструктор находились на борту упавшего в Оренбургской области учебного самолета, идет идентификация погибших, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.
Ранее в МЧС России сообщили, что три человека погибли при крушении учебного самолёта в Оренбургской области.
"На месте падения самолета в Орске работают все экстренные региональные службы. Сообщение о крушении учебного воздушного судна Diamond в службу "112" поступило в 12:51 (10.51 мск - ред.). На борту находилось три пассажира: два курсанта и инструктор. Предварительно, все члены экипажа погибли. В настоящее время ведется работа по идентификации погибших. Спасательные мероприятия на месте происшествия продолжаются", - говорится в сообщении.
В мэрии Орска рассказали о погибших при крушении учебного самолета
Вчера, 11:57
 
