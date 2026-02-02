https://ria.ru/20260202/sammit-2071802062.html
В МИД рассказали, от чего зависят новые сроки росийско-арабского саммита
Новые сроки российско-арабского саммита будут зависеть от графика российского президента Владимира Путина и арабских лидеров, сообщил российский МИД. РИА Новости, 02.02.2026
в мире
владимир путин
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Новости
в мире, владимир путин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Владимир Путин, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
