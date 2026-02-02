Рейтинг@Mail.ru
Франция дестабилизирует обстановку в Африке с помощью Украины, заявила СВР - РИА Новости, 02.02.2026
11:11 02.02.2026 (обновлено: 11:43 02.02.2026)
Франция дестабилизирует обстановку в Африке с помощью Украины, заявила СВР
Франция дестабилизирует обстановку в Африке с помощью Украины, заявила СВР
Франция дестабилизирует обстановку в Африке с помощью Украины, заявила СВР

СВР: Франция с помощью Украины дестабилизирует обстановку в странах Сахеля

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона ищет возможности для политического реванша в Африке и дестабилизирует там обстановку с помощью местных террористов и украинского режима, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Несмотря на провал своего преступного замысла, рафинированные расисты из Парижа не опускают руки. В центре их внимания — дестабилизация обстановки в "неугодных странах" Сахаро-Сахельской зоны с помощью местных террористических группировок и, конечно, украинского режима, снабжающего боевиков беспилотниками и инструкторами", — говорится в релизе.
По данным СВР, главный удар направлен против Мали. Атаки на бензовозы, попытки блокады малийских городов, террор против мирных жителей служат цели создать условия для свержения президента Ассими Гоиты, считают в разведке.
Кроме того, Париж причастен к попытке государственного переворота в Буркина-Фасо 3 января, которую удалось предотвратить. Сейчас французские власти прорабатывает пути свержения нового президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины, а также ищут возможность посеять хаос в Центральноафриканской Республике, добавили в СВР.
В последние годы Франция была вынуждена вывести войска из некоторых африканских стран. Так, в 2022 году французские военные покинули Мали, а в 2023-м власти Буркина-Фасо о денонсировали договор с Парижем о военной помощи. В том же году вывода французских войск потребовали мятежники, пришедшие к власти в Нигере, а в конце 2024-го то же сделал и Чад.
