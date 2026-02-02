МИД оценил работу с Японией по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

«

"Несмотря на нынешнее непростое положение в двусторонних связях, правительство России не препятствует сохранению присутствия японского бизнеса в сахалинских проектах, в то время как официальный Токио признаёт их важность для обеспечения национальной энергетической безопасности. Исходим из того, что в целом взаимодействие в данной области продолжает носить взаимовыгодный характер", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.