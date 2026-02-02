Рейтинг@Mail.ru
МИД оценил работу с Японией по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/sakhalin-2071804675.html
МИД оценил работу с Японией по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
МИД оценил работу с Японией по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" - РИА Новости, 02.02.2026
МИД оценил работу с Японией по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
Россия считает, что взаимодействие с Японией по нефтегазовым проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" остается взаимовыгодным, со своей стороны не мешает японскому... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:51:00+03:00
2026-02-02T20:51:00+03:00
россия
япония
токио
санаэ такаити
сергей лавров
дональд трамп
сахалин-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg
https://ria.ru/20251224/exxon--2064404803.html
россия
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e81af8d1ec24ecb9e85e0bfcdadf2fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, токио, санаэ такаити, сергей лавров, дональд трамп, сахалин-2
Россия, Япония, Токио, Санаэ Такаити, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Сахалин-2
МИД оценил работу с Японией по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

МИД: у РФ с Японией взаимовыгодная работа по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия считает, что взаимодействие с Японией по нефтегазовым проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" остается взаимовыгодным, со своей стороны не мешает японскому бизнесу сохранять присутствие при признании Токио важности проектов, сообщил МИД РФ.
«

"Несмотря на нынешнее непростое положение в двусторонних связях, правительство России не препятствует сохранению присутствия японского бизнеса в сахалинских проектах, в то время как официальный Токио признаёт их важность для обеспечения национальной энергетической безопасности. Исходим из того, что в целом взаимодействие в данной области продолжает носить взаимовыгодный характер", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

В министерстве подчеркнули, что Россия прагматично подходит к вопросу сотрудничества с Японией в сфере энергетики.
Японское деловое издание "Никкэй" со ссылкой на источники в правительстве сообщило в октябре 2025 года, что премьер страны Санаэ Такаити на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявила о сложности введения запрета на импорт сжиженного природного газа из РФ. Такаити пояснила, что отказ от российского СПГ нанес бы серьёзный ущерб стабильности энергоснабжения страны, и указала, что около 9% импорта СПГ Япония получает из России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин продлил на год срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1"
24 декабря 2025, 16:34
 
РоссияЯпонияТокиоСанаэ ТакаитиСергей ЛавровДональд ТрампСахалин-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала