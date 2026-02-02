МИД оценил работу с Японией по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия считает, что взаимодействие с Японией по нефтегазовым проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" остается взаимовыгодным, со своей стороны не мешает японскому бизнесу сохранять присутствие при признании Токио важности проектов, сообщил МИД РФ.
"Несмотря на нынешнее непростое положение в двусторонних связях, правительство России не препятствует сохранению присутствия японского бизнеса в сахалинских проектах, в то время как официальный Токио признаёт их важность для обеспечения национальной энергетической безопасности. Исходим из того, что в целом взаимодействие в данной области продолжает носить взаимовыгодный характер", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.
В министерстве подчеркнули, что Россия прагматично подходит к вопросу сотрудничества с Японией в сфере энергетики.
Японское деловое издание "Никкэй" со ссылкой на источники в правительстве сообщило в октябре 2025 года, что премьер страны Санаэ Такаити на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявила о сложности введения запрета на импорт сжиженного природного газа из РФ. Такаити пояснила, что отказ от российского СПГ нанес бы серьёзный ущерб стабильности энергоснабжения страны, и указала, что около 9% импорта СПГ Япония получает из России.
