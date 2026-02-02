Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор начал эпидрасследование после обнаружения ртути в рыбе - РИА Новости, 02.02.2026
16:43 02.02.2026 (обновлено: 17:01 02.02.2026)
Роспотребнадзор начал эпидрасследование после обнаружения ртути в рыбе
Роспотребнадзор начал эпидрасследование после обнаружения ртути в рыбе

Продажа рыбы в московском супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москвы начал эпидрасследование из-за информации об обнаружении ртути в купленной рыбе, выдано предписание о приостановке продажи потенциально опасной пищевой продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве в связи с публикацией в СМИ информации, что в сетевом магазине "Красное и Белое" по улице Летчика Ульянина, дом 6 в поселении Внуковское реализуется сушено-вяленая пищевая рыбная продукция "Ставридка", торговой марки "Сухогруз", ...предположительно содержащая ртуть, незамедлительно начато проведение внеплановой выездной проверки с отбором проб пищевой продукции для лабораторного исследования во ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что юридическому лицу "Альфа-М" (сеть магазинов "Красное и Белое") выдано предписание о приостановке реализации потенциально опасной пищевой продукции торговой марки "Сухогруз".
"Юридическим лицом оказывается полное содействие по недопущению дальнейшей реализации продукции до получения результатов экспертизы. Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве", - добавили в пресс-службе.
Мед - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Роспотребнадзор назвал сладости, которые могут заменить торты и конфеты
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
