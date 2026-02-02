Роспотребнадзор начал эпидрасследование после обнаружения ртути в рыбе

Там уточнили, что юридическому лицу "Альфа-М" (сеть магазинов "Красное и Белое") выдано предписание о приостановке реализации потенциально опасной пищевой продукции торговой марки "Сухогруз".

"Юридическим лицом оказывается полное содействие по недопущению дальнейшей реализации продукции до получения результатов экспертизы. Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве", - добавили в пресс-службе.