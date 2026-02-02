Колумбийская газета, критикуя RT, отметила эффективность телеканала

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Колумбийская газета Diario La Libertad, пытаясь раскритиковать работу RT в стране, назвала методы телеканала эффективными и расширяющими ментальные рамки.
"Колумбийская газета Diario La Libertad пыталась раскритиковать работу RT в стране, но получились сплошные комплименты", - говорится в сообщении RT на русском в Telegram.
Работу телеканала в Колумбии издание назвало "политической педагогикой, направленной на дискредитацию либеральных демократий".
"Russia Today не занимается пропагандой с помощью грубых лозунгов. Его метод более изощрённый и, следовательно, более эффективный: он внедряет определённые ментальные рамки", - цитирует телеканал колумбийскую газету.
Газета недовольна, что RT показывают в эфире гостелевидения страны.
"Ментальные рамки требуют осмысления. Хотя бы рамочного", - написала в Max главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.