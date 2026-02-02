Рейтинг@Mail.ru
22:08 02.02.2026
Колумбийская газета, критикуя RT, отметила эффективность телеканала
Колумбийская газета, критикуя RT, отметила эффективность телеканала
Колумбийская газета Diario La Libertad, пытаясь раскритиковать работу RT в стране, назвала методы телеканала эффективными и расширяющими ментальные рамки. РИА Новости, 02.02.2026
колумбия, маргарита симоньян, телеканал rt
Колумбия, Маргарита Симоньян, Телеканал RT
Колумбийская газета, критикуя RT, отметила эффективность телеканала

Diario La Libertad назвала методы RT расширяющими ментальные рамки

Логотип телеканала Russia Today
Логотип телеканала Russia Today
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Колумбийская газета Diario La Libertad, пытаясь раскритиковать работу RT в стране, назвала методы телеканала эффективными и расширяющими ментальные рамки.
"Колумбийская газета Diario La Libertad пыталась раскритиковать работу RT в стране, но получились сплошные комплименты", - говорится в сообщении RT на русском в Telegram.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Симоньян прокомментировала отмену в Швейцарии показа фильма RT о Майдане
21 января, 17:50
Работу телеканала в Колумбии издание назвало "политической педагогикой, направленной на дискредитацию либеральных демократий".
"Russia Today не занимается пропагандой с помощью грубых лозунгов. Его метод более изощрённый и, следовательно, более эффективный: он внедряет определённые ментальные рамки", - цитирует телеканал колумбийскую газету.
Газета недовольна, что RT показывают в эфире гостелевидения страны.
"Ментальные рамки требуют осмысления. Хотя бы рамочного", - написала в Max главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год
16 января, 20:13
 
КолумбияМаргарита СимоньянТелеканал RT
 
 
