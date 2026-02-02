Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 02.02.2026
Две погранроты ВСУ потеряли более 60 процентов состава в Сумской области
Две погранроты ВСУ потеряли более 60 процентов состава в Сумской области - РИА Новости, 02.02.2026
Две погранроты ВСУ потеряли более 60 процентов состава в Сумской области
Две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60% убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
безопасность
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
украина, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Безопасность
Две погранроты ВСУ потеряли более 60 процентов состава в Сумской области

РИА Новости: две погранроты ВСУ потеряли более 60% состава в Сумской области

© AP Photo / Hanna ArhirovaОфицеры Государственной пограничной службы Украины
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Hanna Arhirova
Офицеры Государственной пограничной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60% убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На восполнение потерь выведены две роты 15-го пограничного отряда, потерявшие более 60% личного состава убитыми и ранеными", - сказал собеседник агентства.
"Им на замену переброшены подразделения того же погранотряда из Черниговской области", - добавил он.
