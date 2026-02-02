Две погранроты ВСУ потеряли более 60 процентов состава в Сумской области

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60% убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На восполнение потерь выведены две роты 15-го пограничного отряда, потерявшие более 60% личного состава убитыми и ранеными", - сказал собеседник агентства.