Две погранроты ВСУ потеряли более 60 процентов состава в Сумской области
02.02.2026
Две погранроты ВСУ потеряли более 60 процентов состава в Сумской области
Две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60% убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 02.02.2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60% убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На восполнение потерь выведены две роты 15-го пограничного отряда, потерявшие более 60% личного состава убитыми и ранеными", - сказал собеседник агентства.
"Им на замену переброшены подразделения того же погранотряда из Черниговской области", - добавил он.