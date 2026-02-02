https://ria.ru/20260202/rostekh-2071720804.html
"Ростех" впервые представит обновленный Ми-34М1 на выставке NAIS 2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Ростех" впервые представит обновленный легкий вертолет Ми-34М1, а также покажет двигатель ПД-8 для самолетов "Суперджет" на выставке NAIS 2026, сообщили в госкорпорации.
"Госкорпорация "Ростех
" впервые представит обновленный вертолет Ми-34М1 с новейшим отечественным двигателем ВК-650В на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026. Посетители также смогут ознакомиться с двигателем ПД-8 для импортозамещенных самолетов "Суперджет", - говорится в сообщении.
Кроме этого, гости выставки смогут увидеть первый отечественный телетрап для аэропортов. Он подходит для всех типов воздушных судов - от региональных самолетов до дальнемагистральных авиалайнеров. Телетрап успешно прошел предварительные испытания и скоро отправится на опытную эксплуатацию.
"Холдинг "Росэл" впервые продемонстрирует на выставке малогабаритные доплеровские измерители скорости и угла сноса. Разработка в 10 раз легче и в 4 раза экономичнее предшественников, работает даже без спутникового сигнала и может применяться на самолетах, вертолетах и беспилотниках. Ее использование особенно актуально в регионах с ненадежной спутниковой связью либо в условиях подавления сигнала", - добавили в "Ростехе".
Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом легкого вертолета семейства Ми-34С.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий.
XIII Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026 пройдет 4-5 февраля в центре "Крокус-Экспо" в Москве
.