"Ростех" впервые представит обновленный Ми-34М1 на выставке NAIS 2026

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. "Ростех" впервые представит обновленный легкий вертолет Ми-34М1, а также покажет двигатель ПД-8 для самолетов "Суперджет" на выставке NAIS 2026, сообщили в госкорпорации.

"Госкорпорация " Ростех " впервые представит обновленный вертолет Ми-34М1 с новейшим отечественным двигателем ВК-650В на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026. Посетители также смогут ознакомиться с двигателем ПД-8 для импортозамещенных самолетов "Суперджет", - говорится в сообщении.

Кроме этого, гости выставки смогут увидеть первый отечественный телетрап для аэропортов. Он подходит для всех типов воздушных судов - от региональных самолетов до дальнемагистральных авиалайнеров. Телетрап успешно прошел предварительные испытания и скоро отправится на опытную эксплуатацию.

"Холдинг "Росэл" впервые продемонстрирует на выставке малогабаритные доплеровские измерители скорости и угла сноса. Разработка в 10 раз легче и в 4 раза экономичнее предшественников, работает даже без спутникового сигнала и может применяться на самолетах, вертолетах и беспилотниках. Ее использование особенно актуально в регионах с ненадежной спутниковой связью либо в условиях подавления сигнала", - добавили в "Ростехе".

Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом легкого вертолета семейства Ми-34С.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий.