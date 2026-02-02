Пропавший в Таиланде россиянин был убит в день похищения

«

"Следствием установлено, что Михаил Емельянов был убит еще в первый день похищения, 7 января. При этом преступники, похитившие и убившие Емельянова, в течение почти двух недель после этой даты требовали от его родных выкуп за его освобождение в сумме 120 тысяч долларов, а потом еще и увеличили сумму до 140 тысяч", - сообщили агентству полицейские.