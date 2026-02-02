Рейтинг@Mail.ru
Пропавший в Таиланде россиянин был убит в день похищения - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/rossiyanin-2071816166.html
Пропавший в Таиланде россиянин был убит в день похищения
Пропавший в Таиланде россиянин был убит в день похищения - РИА Новости, 02.02.2026
Пропавший в Таиланде россиянин был убит в день похищения
Следствие по делу о похищении, убийстве и расчленении тела россиянина Михаила Емельянова в таиландской Паттайе установило, что мужчина был убит еще в день... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T23:06:00+03:00
2026-02-02T23:06:00+03:00
паттайя
бангкок
происшествия
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
https://ria.ru/20260201/rossiyanin-2071548611.html
паттайя
бангкок
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
паттайя, бангкок, происшествия, таиланд
Паттайя, Бангкок, Происшествия, Таиланд
Пропавший в Таиланде россиянин был убит в день похищения

РИА Новости: россиянин Емельянов, чье тело нашли в Паттайе, был убит 7 января

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 2 фев – РИА Новости. Следствие по делу о похищении, убийстве и расчленении тела россиянина Михаила Емельянова в таиландской Паттайе установило, что мужчина был убит еще в день похищения, 7 января, но убийцы почти две недели после этого требовали у его родных выкуп за его освобождение, сообщили РИА Новости в городском отделе полиции Паттайи.
«
"Следствием установлено, что Михаил Емельянов был убит еще в первый день похищения, 7 января. При этом преступники, похитившие и убившие Емельянова, в течение почти двух недель после этой даты требовали от его родных выкуп за его освобождение в сумме 120 тысяч долларов, а потом еще и увеличили сумму до 140 тысяч", - сообщили агентству полицейские.
Тело пропавшего без вести 7 января 30-летнего россиянина, расчлененное на пять частей и захороненное в пяти неглубоких ямах у пруда на окраине Паттайи, было обнаружено полицией 1 февраля. В тот же день в одной из гостиниц Бангкока полицейские нашли и задержали двоих подозреваемых в похищении и убийстве Емельянова – российских граждан, 35-летнего Ярослава Демидова и 38-летнего Дмитрия Маскалева (фамилия уточнена по полицейскому протоколу), которые на допросе отрицали свою причастность к убийству. Обоих подозреваемых после оформления задержания перевезли из Бангкока в тюрьму города Паттайя, где далее будут производиться следственные действия по делу.
Паттайя - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января
1 февраля, 14:16
 
ПаттайяБангкокПроисшествияТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала