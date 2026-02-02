Пропавший в Таиланде россиянин был убит в день похищения

БАНГКОК, 2 фев – РИА Новости. Следствие по делу о похищении, убийстве и расчленении тела россиянина Михаила Емельянова в таиландской Паттайе установило, что мужчина был убит еще в день похищения, 7 января, но убийцы почти две недели после этого требовали у его родных выкуп за его освобождение, сообщили РИА Новости в городском отделе полиции Паттайи.
"Следствием установлено, что Михаил Емельянов был убит еще в первый день похищения, 7 января. При этом преступники, похитившие и убившие Емельянова, в течение почти двух недель после этой даты требовали от его родных выкуп за его освобождение в сумме 120 тысяч долларов, а потом еще и увеличили сумму до 140 тысяч", - сообщили агентству полицейские.
Тело пропавшего без вести 7 января 30-летнего россиянина, расчлененное на пять частей и захороненное в пяти неглубоких ямах у пруда на окраине Паттайи, было обнаружено полицией 1 февраля. В тот же день в одной из гостиниц Бангкока полицейские нашли и задержали двоих подозреваемых в похищении и убийстве Емельянова – российских граждан, 35-летнего Ярослава Демидова и 38-летнего Дмитрия Маскалева (фамилия уточнена по полицейскому протоколу), которые на допросе отрицали свою причастность к убийству. Обоих подозреваемых после оформления задержания перевезли из Бангкока в тюрьму города Паттайя, где далее будут производиться следственные действия по делу.
