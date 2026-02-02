https://ria.ru/20260202/rossiya-2071804524.html
МИД России назвал угрозы новыми военными ударами по Ирану недопустимыми
МИД России назвал угрозы новыми военными ударами по Ирану недопустимыми
Угрозы нанесения новых военных ударов по территории Ирана категорически недопустимы, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:49:00+03:00
2026-02-02T20:49:00+03:00
2026-02-02T20:51:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
сергей лавров
