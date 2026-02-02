Рейтинг@Mail.ru
МИД России назвал угрозы новыми военными ударами по Ирану недопустимыми
20:49 02.02.2026 (обновлено: 20:51 02.02.2026)
МИД России назвал угрозы новыми военными ударами по Ирану недопустимыми
Угрозы нанесения новых военных ударов по территории Ирана категорически недопустимы, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2026
в мире
иран
россия
москва
сергей лавров
иран
россия
москва
в мире, иран, россия, москва, сергей лавров
В мире, Иран, Россия, Москва, Сергей Лавров
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Угрозы нанесения новых военных ударов по территории Ирана категорически недопустимы, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Категорически недопустимы угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики. Те, кто планирует использовать инспирированные извне беспорядки в качестве предлога для повторения агрессии против Ирана, совершённой в июне 2025 года, должны отдавать себе отчёт в пагубных последствиях таких действий для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также глобальной международной безопасности", - говорится в письменных ответах министерства на вопросы, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
В Москве также решительно отвергли "бесцеремонные попытки шантажировать зарубежных партнеров Ирана повышением торговых тарифов".
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Процесс согласования переговоров США и Ирана продолжается, сообщил источник
