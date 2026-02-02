Рейтинг@Mail.ru
20:38 02.02.2026
Россия готова добиться справедливости по атакам на "Северные потоки"
Россия готова добиться справедливости по атакам на "Северные потоки"
МИД: РФ полна решимости добиться справедливости по подрыву "Северных потоков"

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Россия полна решимости добиться справедливости в вопросе подрыва в международных водах двух веток газопровода "Северный поток", заявили в российском МИД.
"Полагаем, что странам Запада есть что скрывать. Такая масштабная диверсия не по плечу негосударственным субъектам в одиночку. Она требует существенных ресурсов и оборудования, которые имеются в распоряжении лишь спецслужб крупных государств. Россия полна решимости добиться справедливости. Убеждены, что рано или поздно ответственные за теракт понесут заслуженное наказание", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Миронов назвал решение суда ФРГ по делу о "Северных потоках" трусливым
16 января, 21:08
 
