Россия передала Украине более 12 тысяч останков украинских военных
20:29 02.02.2026 (обновлено: 21:10 02.02.2026)
Россия передала Украине более 12 тысяч останков украинских военных
Россия передала Украине более 12 тысяч останков украинских военных
Россия передала Украине более 12 тысяч останков украинских военных
Российская сторона передала Украине более 12 тысяч останков украинских военнослужащих с июня 2025 года, Киев передал тела более 200 российских военнослужащих,... РИА Новости, 02.02.2026
россия
украина
киев
сергей лавров
россия
украина
киев
россия, украина, киев, сергей лавров
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров
Россия передала Украине более 12 тысяч останков украинских военных

МИД: Россия с июня 2025 г передала Украине более 12 тыс останков военных ВСУ

Обмен телами погибших военных
Обмен телами погибших военных. Архивное фото
Обмен телами погибших военных. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российская сторона передала Украине более 12 тысяч останков украинских военнослужащих с июня 2025 года, Киев передал тела более 200 российских военнослужащих, заявили в МИД РФ.
"С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих", - говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Россия Украина Киев Сергей Лавров
 
 
