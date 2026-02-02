https://ria.ru/20260202/rossiya-2071801358.html
Россия передала Украине более 12 тысяч останков украинских военных
Россия передала Украине более 12 тысяч останков украинских военных - РИА Новости, 02.02.2026
Россия передала Украине более 12 тысяч останков украинских военных
Российская сторона передала Украине более 12 тысяч останков украинских военнослужащих с июня 2025 года, Киев передал тела более 200 российских военнослужащих,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:29:00+03:00
2026-02-02T20:29:00+03:00
2026-02-02T21:10:00+03:00
россия
украина
киев
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022242905_0:270:1064:869_1920x0_80_0_0_63429f23cf652c917ee9b10fd733a2e8.jpg
https://ria.ru/20260202/kim-2071637184.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022242905_0:170:1064:968_1920x0_80_0_0_40b4f57977b1a2ee642af7a626008fa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, сергей лавров
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров
Россия передала Украине более 12 тысяч останков украинских военных
МИД: Россия с июня 2025 г передала Украине более 12 тыс останков военных ВСУ