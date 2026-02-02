Рейтинг@Mail.ru
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 02.02.2026 (обновлено: 22:07 02.02.2026)
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы - РИА Новости, 02.02.2026
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы
Вера европейцев в возможность выплаты Россией репараций Украине — не что иное, как самообман, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. РИА Новости, 02.02.2026
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы

Пилкингтон назвал идею ЕС о выплате Украине репараций от России заблуждением

Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вера европейцев в возможность выплаты Россией репараций Украине — не что иное, как самообман, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Это правда. Многие в Европе искренне верят, что якобы побежденная в будущем Россия оплатит восстановление Украины. Именно поэтому они даже не могут представить, что произойдет, когда Россия выиграет в конфликте. Они сильно заблуждаются", — написал он.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
России незачем разговаривать с Европой об Украине, заявила Каллас
Вчера, 15:08
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейцев обманывают обещаниями, будто ссуды Киеву оплатят за счет российских средств.
ЕК одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД России уже заявляли, что такие идеи оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Они признают". На Западе сделали резкое заявление об Эпштейне и России
Вчера, 15:00
 
