"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы - РИА Новости, 02.02.2026
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы
Вера европейцев в возможность выплаты Россией репараций Украине — не что иное, как самообман, написал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. РИА Новости, 02.02.2026
"Это правда". На Западе внезапно высказались о репарациях Киеву от Москвы
Пилкингтон назвал идею ЕС о выплате Украине репараций от России заблуждением