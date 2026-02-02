https://ria.ru/20260202/rossiya-2071730668.html
Оверчук рассказал о ж/д сообщении между Россией и Белоруссией
Оверчук рассказал о ж/д сообщении между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 02.02.2026
Оверчук рассказал о ж/д сообщении между Россией и Белоруссией
Документ о развитии пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами РФ и Белоруссии планируют принять на заседании высшего Госсовета в... РИА Новости, 02.02.2026
россия
белоруссия
смоленск
алексей оверчук
в мире
россия
белоруссия
смоленск
Оверчук рассказал о ж/д сообщении между Россией и Белоруссией
Оверчук: документ о развитии ж/д сообщения с Белоруссией примут в феврале
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Документ о развитии пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами РФ и Белоруссии планируют принять на заседании высшего Госсовета в феврале, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По итогам заседания совета министров Союзного государства Оверчук сообщил, что очень важными являются переговоры по вопросам развития приграничного железнодорожного сообщения.
"Здесь подготовлен целый пакет документов, в том числе проект союзного декрета, который будет подписан, как мы ожидаем, в конце текущего месяца уже в рамках заседания высшего госсовета Союзного государства", - сказал Оверчук
Вице-премьер отметил, что документ подразумевает развитие пригородного железнодорожного сообщения.
"До сих пор для того, чтобы проехать из Смоленска
или из Пскова
в смежную белорусскую территорию, необходимо было делать пересадки. Это было очень неудобно", - сказал Оверчук.