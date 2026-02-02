Рейтинг@Mail.ru
Оверчук рассказал о ж/д сообщении между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 02.02.2026 (обновлено: 15:11 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/rossiya-2071730668.html
Оверчук рассказал о ж/д сообщении между Россией и Белоруссией
Оверчук рассказал о ж/д сообщении между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 02.02.2026
Оверчук рассказал о ж/д сообщении между Россией и Белоруссией
Документ о развитии пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами РФ и Белоруссии планируют принять на заседании высшего Госсовета в... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:03:00+03:00
2026-02-02T15:11:00+03:00
россия
белоруссия
смоленск
алексей оверчук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20251230/minsk-2065646132.html
россия
белоруссия
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, смоленск, алексей оверчук, в мире
Россия, Белоруссия, Смоленск, Алексей Оверчук, В мире
Оверчук рассказал о ж/д сообщении между Россией и Белоруссией

Оверчук: документ о развитии ж/д сообщения с Белоруссией примут в феврале

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкНа пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Документ о развитии пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами РФ и Белоруссии планируют принять на заседании высшего Госсовета в феврале, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По итогам заседания совета министров Союзного государства Оверчук сообщил, что очень важными являются переговоры по вопросам развития приграничного железнодорожного сообщения.
"Здесь подготовлен целый пакет документов, в том числе проект союзного декрета, который будет подписан, как мы ожидаем, в конце текущего месяца уже в рамках заседания высшего госсовета Союзного государства", - сказал Оверчук.
Вице-премьер отметил, что документ подразумевает развитие пригородного железнодорожного сообщения.
"До сих пор для того, чтобы проехать из Смоленска или из Пскова в смежную белорусскую территорию, необходимо было делать пересадки. Это было очень неудобно", - сказал Оверчук.
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Минск и Москва запустят ночные безостановочные поезда "Ласточка"
30 декабря 2025, 13:33
 
РоссияБелоруссияСмоленскАлексей ОверчукВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала