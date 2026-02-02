Оверчук рассказал о ж/д сообщении между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Документ о развитии пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами РФ и Белоруссии планируют принять на заседании высшего Госсовета в феврале, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.