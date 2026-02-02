https://ria.ru/20260202/rossiya-2071705715.html
Совет министров СГ обсудит ж/д сообщение между Россией и Белоруссией
Совет министров СГ обсудит ж/д сообщение между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 02.02.2026
Совет министров СГ обсудит ж/д сообщение между Россией и Белоруссией
Бесплатный проезд для льготников и существенные скидки планируется ввести на пригородных поездках между соседними регионами России и Белоруссии, сообщил... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:52:00+03:00
2026-02-02T13:52:00+03:00
2026-02-02T14:09:00+03:00
россия
михаил мишустин
белоруссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20260202/mishustin-2071711336.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, белоруссия, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Белоруссия, В мире
Совет министров СГ обсудит ж/д сообщение между Россией и Белоруссией
Мишустин: Совет министров СГ обсудит ж/д сообщение между Россией и Белоруссией