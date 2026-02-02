https://ria.ru/20260202/rossiya-2071695257.html
Минобороны рассказало о продвижении ВС в Запорожской области
Минобороны рассказало о продвижении ВС в Запорожской области - РИА Новости, 02.02.2026
Минобороны рассказало о продвижении ВС в Запорожской области
ВС РФ при освобождении Придорожного в Запорожской области заняли более 3 квадратных километров, уничтожили большое количество живой силы противника, сообщило... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:17:00+03:00
2026-02-02T13:17:00+03:00
2026-02-02T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260202/vostok-2071694195.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Минобороны рассказало о продвижении ВС в Запорожской области
ВС РФ при освобождении Придорожного заняли более 3 кв км