Рейтинг@Mail.ru
МИД России назвал условие сотрудничества с Японией в Арктике - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/rossija-2071803585.html
МИД России назвал условие сотрудничества с Японией в Арктике
МИД России назвал условие сотрудничества с Японией в Арктике - РИА Новости, 02.02.2026
МИД России назвал условие сотрудничества с Японией в Арктике
Россия могла бы рассмотреть возможности сотрудничества с Японией в Арктике, когда Токио откажется от антироссийского курса, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:46:00+03:00
2026-02-02T20:46:00+03:00
в мире
россия
арктика
япония
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:253:2000:1378_1920x0_80_0_0_7b7a1559282acfe56c6c2d14e64adfea.jpg
https://ria.ru/20251216/rossija-2062337789.html
россия
арктика
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:65:2000:1565_1920x0_80_0_0_bc7ae024034f9193b581ca56e4b3e9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, арктика, япония, сергей лавров
В мире, Россия, Арктика, Япония, Сергей Лавров
МИД России назвал условие сотрудничества с Японией в Арктике

МИД: координация с Японией в Арктике возможна, если она уйдет от курса против РФ

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия могла бы рассмотреть возможности сотрудничества с Японией в Арктике, когда Токио откажется от антироссийского курса, сообщил МИД РФ.
«
"Даже в сегодняшней геополитической ситуации Россия остается открытой для диалога со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнерами, стремящимися к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике. К сожалению, этого нельзя сказать об официальном Токио", - говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Когда японская сторона будет готова отказаться от антироссийского курса, можно было бы предметно изучить возможности по налаживанию кооперации в северных широтах", - подчеркнул МИД.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Россия ценит позицию южнокорейского и японского бизнеса, заявил Лавров
16 декабря 2025, 12:07
 
В миреРоссияАрктикаЯпонияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала