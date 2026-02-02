МИД России назвал условие сотрудничества с Японией в Арктике

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия могла бы рассмотреть возможности сотрудничества с Японией в Арктике, когда Токио откажется от антироссийского курса, сообщил МИД РФ.

"Когда японская сторона будет готова отказаться от антироссийского курса, можно было бы предметно изучить возможности по налаживанию кооперации в северных широтах", - подчеркнул МИД.