МИД России назвал условие сотрудничества с Японией в Арктике

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия могла бы рассмотреть возможности сотрудничества с Японией в Арктике, когда Токио откажется от антироссийского курса, сообщил МИД РФ.
«
"Даже в сегодняшней геополитической ситуации Россия остается открытой для диалога со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнерами, стремящимися к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике. К сожалению, этого нельзя сказать об официальном Токио", - говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Когда японская сторона будет готова отказаться от антироссийского курса, можно было бы предметно изучить возможности по налаживанию кооперации в северных широтах", - подчеркнул МИД.
Россия ценит позицию южнокорейского и японского бизнеса, заявил Лавров
16 декабря 2025, 12:07