Рейтинг@Mail.ru
Россия передала США предложения по оздоровлению отношений - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 02.02.2026 (обновлено: 21:05 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/rossija-2071803354.html
Россия передала США предложения по оздоровлению отношений
Россия передала США предложения по оздоровлению отношений - РИА Новости, 02.02.2026
Россия передала США предложения по оздоровлению отношений
Россия передала США предложения по устранению барьеров для полноценного оздоровления отношений между Москвой и Вашингтоном, надеется на интерес американцев,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:43:00+03:00
2026-02-02T21:05:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
джо байден
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068021390_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_635bf4a4ea68fc033516e688f5afcf0d.jpg
https://ria.ru/20251109/lavrov-2053755701.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068021390_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_40e32a11e64d8c2a8e7f121e6e0b892d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, джо байден, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, США, Москва, Джо Байден, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Россия передала США предложения по оздоровлению отношений

МИД: Россия передала США предложения по оздоровлению отношений

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия передала США предложения по устранению барьеров для полноценного оздоровления отношений между Москвой и Вашингтоном, надеется на интерес американцев, поскольку после устранения препятствий в отношениях с РФ откроются перспективы сотрудничества, в том числе по углеводородам, заявил российский МИД.
Как отметило министерство, в ходе диалога важно перейти к действительно значимым вопросам, включая возобновление прямого авиасообщения и возврат российской конфискованной дипломатической собственности.
"Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Исходим из того, что в госдепартаменте проявят должный интерес к этим ключевым темам и не станут следовать по уже опробованному при (бывшем президенте США) Джо Байдене тупиковому пути их увязывания с отвлеченными политическими сюжетами", - говорится в ответе МИД на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"В этом случае перед американцами откроются весьма перспективные и выигрышные, прежде всего для них самих, горизонты сотрудничества с нами в тех сферах, которые сама же администрация (американского лидера) Дональда Трампа относит к числу своих приоритетов - это углеводороды, критически важные минералы и редкоземельные элементы, сотрудничество в Арктике, искусственный интеллект, космос и многое другое", - подчеркнуло министерство.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров оценил темпы развития диалога с США по двусторонним раздражителям
9 ноября 2025, 10:06
 
В миреРоссияСШАМоскваДжо БайденСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала