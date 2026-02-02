Россия передала США предложения по оздоровлению отношений

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия передала США предложения по устранению барьеров для полноценного оздоровления отношений между Москвой и Вашингтоном, надеется на интерес американцев, поскольку после устранения препятствий в отношениях с РФ откроются перспективы сотрудничества, в том числе по углеводородам, заявил российский МИД.
Как отметило министерство, в ходе диалога важно перейти к действительно значимым вопросам, включая возобновление прямого авиасообщения и возврат российской конфискованной дипломатической собственности.
"Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Исходим из того, что в госдепартаменте проявят должный интерес к этим ключевым темам и не станут следовать по уже опробованному при (бывшем президенте США) Джо Байдене тупиковому пути их увязывания с отвлеченными политическими сюжетами", - говорится в ответе МИД на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"В этом случае перед американцами откроются весьма перспективные и выигрышные, прежде всего для них самих, горизонты сотрудничества с нами в тех сферах, которые сама же администрация (американского лидера) Дональда Трампа относит к числу своих приоритетов - это углеводороды, критически важные минералы и редкоземельные элементы, сотрудничество в Арктике, искусственный интеллект, космос и многое другое", - подчеркнуло министерство.
