Россия видит попытки Венесуэлы выработать новую модальность отношений с США
Россия видит, что в Каракасе пытаются выработать новую модальность отношений с США, которая учитывала бы суверенитет и интересы Венесуэлы, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2026
Россия видит попытки Венесуэлы выработать новую модальность отношений с США
МИД: Россия видит попытки Венесуэлы выработать новую модальность отношений с США