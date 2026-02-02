Рейтинг@Mail.ru
Россия видит попытки Венесуэлы выработать новую модальность отношений с США - РИА Новости, 02.02.2026
20:37 02.02.2026 (обновлено: 21:06 02.02.2026)
Россия видит попытки Венесуэлы выработать новую модальность отношений с США
Россия видит попытки Венесуэлы выработать новую модальность отношений с США
Россия видит, что в Каракасе пытаются выработать новую модальность отношений с США, которая учитывала бы суверенитет и интересы Венесуэлы, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2026
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
© AP Photo / Ariana Cubillos
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия видит, что в Каракасе пытаются выработать новую модальность отношений с США, которая учитывала бы суверенитет и интересы Венесуэлы, заявили в МИД РФ.
"Видим, что в Каракасе пытаются выработать новую модальность отношений с США, которая учитывала бы суверенитет и национальные интересы Венесуэлы. Глубоко убеждены, что Венесуэле должно быть гарантировано право определять свою судьбу", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Нефтеперерабатывающий завод Эль-Палито в Пуэрто-Кабельо, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Венесуэле заявили о невозможности третьей стороны управлять ее ресурсами
1 февраля, 07:25
 
Заголовок открываемого материала