Россия серьезно готовится к совещанию профильных министров G20, заявил МИД - РИА Новости, 02.02.2026
20:22 02.02.2026
Россия серьезно готовится к совещанию профильных министров G20, заявил МИД
в мире, россия, атланта, сергей лавров, большая двадцатка
В мире, Россия, Атланта, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Россия серьезно готовится к совещанию профильных министров G20, заявил МИД

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия серьезно готовится к совещанию профильных министерств G20, будет настраивать всех членов формата на диалог, заявили в МИД РФ.
"Совещание профильных министров уже значится в "двадцаточном" календаре и, как было сообщено, пройдет в Атланте 30-31 октября. Мы к нему серьёзно готовимся. Будем настраивать всех членов этого ведущего формата на диалог и поиск компромиссов", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МИД России оценил участие ОАЭ в украинском урегулировании
Вчера, 20:19
 
В миреРоссияАтлантаСергей ЛавровБольшая двадцатка
 
 
