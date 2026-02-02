Рейтинг@Mail.ru
МИД России оценил участие ОАЭ в украинском урегулировании
20:19 02.02.2026
МИД России оценил участие ОАЭ в украинском урегулировании
МИД России оценил участие ОАЭ в украинском урегулировании
2026
в мире, россия, оаэ, украина, сергей лавров, оон, мирный план сша по украине
В мире, Россия, ОАЭ, Украина, Сергей Лавров, ООН, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия признательна партнерам из ОАЭ за их искреннее стремление содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявили в МИД России.
"Признательны нашим партнёрам из ОАЭ за искреннее стремление содействовать урегулированию украинского кризиса. Через эту призму воспринимаем их участие в деятельности, созданной по инициативе Бразилии и Китая на площадке ООН "Группы друзей мира на Украине", - говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
