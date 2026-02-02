https://ria.ru/20260202/rossija-2071760406.html
Россия производит тысячи видов химической продукции, заявил Путин
Российские предприятия химической промышленности производят тысячи видов продукции, конкурентоспособных не только в России, но и за рубежом, заявил президент РФ РИА Новости, 02.02.2026
экономика, россия, владимир путин
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские предприятия химической промышленности производят тысячи видов продукции, конкурентоспособных не только в России, но и за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российские предприятия химической промышленности выпускают тысячи видов продукции. От относительно простых товаров, таких как соды, например, до высокотехнологичных полимеров, которые конкурентоспособны и на внутреннем рынке, и за рубежом", - сказал Путин в ходе совещания по развитию химической промышленности.