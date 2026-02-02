https://ria.ru/20260202/rossija-2071733479.html
Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве
Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве - РИА Новости, 02.02.2026
Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве
Россия и Бразилия по итогам визита в страну премьер-министра РФ Михаила Мишустина планируют подписать заявление, определяющее основные направления... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:17:00+03:00
2026-02-02T15:17:00+03:00
2026-02-02T15:17:00+03:00
россия
бразилия
михаил мишустин
луис инасиу лула да силва
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
https://ria.ru/20260115/putin-2068112375.html
россия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, михаил мишустин, луис инасиу лула да силва, владимир путин, в мире
Россия, Бразилия, Михаил Мишустин, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, В мире
Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве
РФ и Бразилия планируют подписать заявление по итогам визита Мишустина
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия по итогам визита в страну премьер-министра РФ Михаила Мишустина планируют подписать заявление, определяющее основные направления сотрудничества, сообщили в правительстве РФ.
Мишустин
5 февраля посетит Бразилию
и примет участие в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству, а также встретится с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой
.
"По итогам мероприятия планируется подписать совместное заявление, в котором будут определены основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы", - говорится в сообщении к предстоящему визиту.
Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях. Планируется подробно обсудить состояние и перспективы развития взаимодействия в соответствии с договорённостями, достигнутыми президентом РФ Владимиром Путиным
и главой бразильского государства в 2025 и 2026 годах.
Комиссия, в заседании которой примет участие российский премьер, является органом, ответственным за выработку стратегии и определение направлений развития всего комплекса двусторонних отношений, способствует созданию благоприятных условий для деятельности российских и бразильских предпринимателей и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства.