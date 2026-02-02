Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия по итогам визита в страну премьер-министра РФ Михаила Мишустина планируют подписать заявление, определяющее основные направления сотрудничества, сообщили в правительстве РФ.

"По итогам мероприятия планируется подписать совместное заявление, в котором будут определены основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы", - говорится в сообщении к предстоящему визиту.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях. Планируется подробно обсудить состояние и перспективы развития взаимодействия в соответствии с договорённостями, достигнутыми президентом РФ Владимиром Путиным и главой бразильского государства в 2025 и 2026 годах.