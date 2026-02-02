Рейтинг@Mail.ru
Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/rossija-2071733479.html
Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве
Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве - РИА Новости, 02.02.2026
Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве
Россия и Бразилия по итогам визита в страну премьер-министра РФ Михаила Мишустина планируют подписать заявление, определяющее основные направления... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:17:00+03:00
2026-02-02T15:17:00+03:00
россия
бразилия
михаил мишустин
луис инасиу лула да силва
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
https://ria.ru/20260115/putin-2068112375.html
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бразилия, михаил мишустин, луис инасиу лула да силва, владимир путин, в мире
Россия, Бразилия, Михаил Мишустин, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, В мире
Россия и Бразилия планируют подписать заявление о сотрудничестве

РФ и Бразилия планируют подписать заявление по итогам визита Мишустина

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Бразилия по итогам визита в страну премьер-министра РФ Михаила Мишустина планируют подписать заявление, определяющее основные направления сотрудничества, сообщили в правительстве РФ.
Мишустин 5 февраля посетит Бразилию и примет участие в заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству, а также встретится с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
"По итогам мероприятия планируется подписать совместное заявление, в котором будут определены основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы", - говорится в сообщении к предстоящему визиту.
Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях. Планируется подробно обсудить состояние и перспективы развития взаимодействия в соответствии с договорённостями, достигнутыми президентом РФ Владимиром Путиным и главой бразильского государства в 2025 и 2026 годах.
Комиссия, в заседании которой примет участие российский премьер, является органом, ответственным за выработку стратегии и определение направлений развития всего комплекса двусторонних отношений, способствует созданию благоприятных условий для деятельности российских и бразильских предпринимателей и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства.
Владимир Путин и Сержио Родригес Дос Сантос на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин назвал Россию и Бразилию единомышленниками в вопросе многополярности
15 января, 16:51
 
РоссияБразилияМихаил МишустинЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала