Между Смоленском, Оршей и Витебском запустят прямое ж/д сообщение
14:58 02.02.2026
Между Смоленском, Оршей и Витебском запустят прямое ж/д сообщение
Между Смоленском, Оршей и Витебском запустят прямое ж/д сообщение
Россия и Белоруссия договорились о прямом железнодорожном сообщении между Смоленском и городами Орша и Витебск, будут предусмотрены льготы, заявил вице-премьер... РИА Новости, 02.02.2026
Между Смоленском, Оршей и Витебском запустят прямое ж/д сообщение

Смоленск, Оршу и Витебск свяжет прямое ж/д сообщение с льготами

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о прямом железнодорожном сообщении между Смоленском и городами Орша и Витебск, будут предусмотрены льготы, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Сегодня мы договорились о прямом железнодорожном сообщении между Смоленском и Оршей, Смоленском и Витебском. И, что наиболее важно, эти перевозки будут льготироваться за счет бюджета Союзного государства", - сказал Оверчук.
Он выразил уверенность, что это будет способствовать повышению комфорта пассажиров и улучшению условий для поездок между городами.
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Минск и Москва запустят ночные безостановочные поезда "Ласточка"
30 декабря 2025, 13:33
 
СмоленскРоссияБелоруссияАлексей ОверчукВ мире
 
 
