Между Смоленском, Оршей и Витебском запустят прямое ж/д сообщение

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о прямом железнодорожном сообщении между Смоленском и городами Орша и Витебск, будут предусмотрены льготы, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он выразил уверенность, что это будет способствовать повышению комфорта пассажиров и улучшению условий для поездок между городами.