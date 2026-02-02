Россия прорабатывает возможность председательства в АТЭС, заявил посол

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность председательства в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) в один из свободных годов, рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.