Россия прорабатывает возможность председательства в АТЭС, заявил посол
10:34 02.02.2026 (обновлено: 11:07 02.02.2026)
Россия прорабатывает возможность председательства в АТЭС, заявил посол
в мире, россия, вьетнам, мексика, большая двадцатка
В мире, Россия, Вьетнам, Мексика, Большая двадцатка
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность председательства в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) в один из свободных годов, рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Настроены наращивать конструктивный вклад в коллективные усилия на площадке АТЭС. Прорабатываем возможность российского председательства в этом форуме в один из вакантных годов", - написал он в своем Telegram- канале.
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В США выбрали место встречи глав МИД G20
26 января, 08:08
Он уточнил, что в 2027 году уже ожидается председательство Вьетнама, в 2028 - Мексики, в 2030 - Сингапура, в 2031 - Японии, в 2032 - Чили, в 2033 - Папуа-Новой Гвинеи, а в 2034 году - Перу.
Единственный раз до настоящего момента Россия выступила председателем АТЭС в 2012 году. Саммит лидеров экономик этого форума тогда прошел во Владивостоке.
Посол МИД Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США
31 декабря 2025, 10:01
 
В миреРоссияВьетнамМексикаБольшая двадцатка
 
 
