Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС - РИА Новости, 02.02.2026
11:12 02.02.2026
Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС
Россия заблокировала заявку Канады на председательство в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), учитывая канадское стремление к политизации
в мире
россия
канада
атэс
россия
канада
Новости
ru-RU
в мире, россия, канада, атэс
В мире, Россия, Канада, АТЭС
Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия заблокировала заявку Канады на председательство в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), учитывая канадское стремление к политизации работы форума, рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Как написал дипломат в Telegram-канале, Канада ранее выдвинулась в председатели с расчетом на 2029 год. При этом на последнем саммите АТЭС, прошедшем в 2025 году в Южной Корее, канадцы вместе с Австралией и Новой Зеландией мешали достижению общих договоренностей. Они упорно пытались политизировать этот формат по украинскому вопросу, указал посол.
"Российская сторона заблокировала заявку указанной экономики на председательство, устраняя тем самым риски дальнейшего расшатывания Оттавой АТЭС как важного экономического форума", - подчеркнул Бердыев.
По его словам, Россия считает возможным новое обсуждение канадской кандидатуры только в случае резкого пересмотра Канадой своего поведения.
В миреРоссияКанадаАТЭС
 
 
