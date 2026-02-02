Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия заблокировала заявку Канады на председательство в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), учитывая канадское стремление к политизации работы форума, рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.