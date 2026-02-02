Рейтинг@Mail.ru
14:24 02.02.2026
Зарубежные партнеры готовы сотрудничать с "Росатомом" в области науки
Зарубежные партнеры готовы сотрудничать с "Росатомом" в области науки
2026-02-02T14:24:00+03:00
2026-02-02T14:24:00+03:00
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
брикс
россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", брикс
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", БРИКС
Зарубежные партнеры готовы сотрудничать с "Росатомом" в области науки

Лихачев: зарубежные партнеры готовы сотрудничать с "Росатомом" в области науки

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Зарубежные партнеры готовы сотрудничать с "Росатомом" в области науки, в том числе по квантовым технологиям, сообщил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.
"Последние годы показали, что с огромным удовольствием наши зарубежные партнеры работают с нами по "кафедре" атомной энергетики. Готовы сотрудничать в теоретических вопросах и новых направлениях, таких как кванты. Создание "квантовой платформы" БРИКС - яркое тому подтверждение", - сказал Лихачев в на торжественном мероприятии в "Росатоме" в преддверии Дня российской науки.
Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.
Павильон корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Росатом" в 2025 году превысит план по зарубежной выручке, заявил Лихачев
21 января, 11:27
 
РоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БРИКС
 
 
