Лихачев назвал приоритетный проект "Росатома"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главным приоритетом "Росатома" в сфере атомной энергетики будущего в ближайшие годы станет строительство инновационного "энергоблока будущего" в Северске Томской области, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в конце сентября 2025 года на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркивал президент РФ.
Российские разработки позволят уйти от обогащения урана, заявили в МАГАТЭ
27 сентября 2025, 04:37
По словам Лихачева, Россия стала первопроходцем в практическом освоении технологий IV поколения атомной энергетики на основе замкнутого ядерного топливного цикла, и за этими работами следит весь мир.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль производства ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль переработки облученного ядерного топлива.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
В России разрабатывают новые ядерно-энергетические реакторы
27 сентября 2025, 07:00