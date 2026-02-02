Рейтинг@Mail.ru
Лихачев назвал приоритетный проект "Росатома" - РИА Новости, 02.02.2026
14:14 02.02.2026
Лихачев назвал приоритетный проект "Росатома"
Лихачев назвал приоритетный проект "Росатома"
Главным приоритетом "Росатома" в сфере атомной энергетики будущего в ближайшие годы станет строительство инновационного "энергоблока будущего" в Северске... РИА Новости, 02.02.2026
россия, томская область, северск, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат
Россия, Томская область, Северск, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сибирский химический комбинат
Лихачев назвал приоритетный проект "Росатома"

Лихачев назвал проект, о котором говорил Путин, приоритетом "Росатома"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Главным приоритетом "Росатома" в сфере атомной энергетики будущего в ближайшие годы станет строительство инновационного "энергоблока будущего" в Северске Томской области, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Россия в 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, заявил президент России Владимир Путин в конце сентября 2025 года на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве. Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, практически весь объем отработавшего ядерного топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах, добавил Путин. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном, подчеркивал президент РФ.
"Здесь возникает огромное количество задач исследовательского и инженерного характера. И это, без сомнения, в ближайшие два-три год важнейшее направление работы всей нашей атомной отрасли", - сказал Лихачев на торжественном мероприятии в "Росатоме", посвящённом предстоящему Дню науки.
По словам Лихачева, Россия стала первопроходцем в практическом освоении технологий IV поколения атомной энергетики на основе замкнутого ядерного топливного цикла, и за этими работами следит весь мир.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль производства ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль переработки облученного ядерного топлива.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
