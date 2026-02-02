Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки США свергнуть Родригес - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/rodriges-2071632736.html
Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки США свергнуть Родригес
Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки США свергнуть Родригес - РИА Новости, 02.02.2026
Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки США свергнуть Родригес
Вашингтон не попытается свергнуть уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес ради ее замены на оппозиционерку Марию Корину Мачадо, которую даже США не РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T10:28:00+03:00
2026-02-02T10:28:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
мария корина мачадо
ларри джонсон
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066202959_0:521:2686:2032_1920x0_80_0_0_493d74c7e898444fa7eb5cc5e1cd5408.jpg
https://ria.ru/20260127/ssha-2070644157.html
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066591227.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066202959_0:33:2686:2048_1920x0_80_0_0_22238adf81ff212f617525bb5b5c34e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), мария корина мачадо, ларри джонсон, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Мария Корина Мачадо, Ларри Джонсон, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки США свергнуть Родригес

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не станут свергать Родригес ради замены на Мачадо

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вашингтон не попытается свергнуть уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес ради ее замены на оппозиционерку Марию Корину Мачадо, которую даже США не воспринимают всерьез, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Нет, насчет Мачадо даже сам Трамп давал понять, что она - клоун, и поддержки (в Венесуэле - ред.) у нее нет", - сказал собеседник агентства.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Родригес
27 января, 20:49
Он также полагает, что США потребовались бы силы внутри латиноамериканской страны для попытки свержения Родригес, чем Вашингтон не располагает.
"Максимум - это мы можем продолжать попытки поддерживать морскую блокаду, но и это становится очень дорого", - заключил Джонсон.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес перед отправкой в суд в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперт рассказал о последствиях похищения США президента Венесуэлы
6 января, 11:34
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Мария Корина МачадоЛарри ДжонсонДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала