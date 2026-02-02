Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки США свергнуть Родригес

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вашингтон не попытается свергнуть уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес ради ее замены на оппозиционерку Марию Корину Мачадо, которую даже США не воспринимают всерьез, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.