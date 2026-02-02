https://ria.ru/20260202/rodriges-2071632736.html
Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки США свергнуть Родригес
Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки США свергнуть Родригес - РИА Новости, 02.02.2026
Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки США свергнуть Родригес
Вашингтон не попытается свергнуть уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес ради ее замены на оппозиционерку Марию Корину Мачадо, которую даже США не РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T10:28:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
мария корина мачадо
ларри джонсон
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Мария Корина Мачадо, Ларри Джонсон, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-аналитик ЦРУ оценил вероятность попытки США свергнуть Родригес
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не станут свергать Родригес ради замены на Мачадо