Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 02.02.2026 (обновлено: 13:49 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/ria-2071701149.html
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 02.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Холодная погода задержится в Москве до четверга включительно, в пятницу днем потеплеет до минус 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:29:00+03:00
2026-02-02T13:49:00+03:00
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071455678_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7cc18f3d0ae84c1ddc43b5c1023468f6.jpg
https://ria.ru/20260201/pogoda-2071310011.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071455678_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f5a821f8b4939a852386e9e36982d6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, погода
Москва, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет

В Москве в пятницу ожидают потепление

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрогулочный теплоход на Москве-реке
Прогулочный теплоход на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Прогулочный теплоход на Москве-реке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Холодная погода задержится в Москве до четверга включительно, в пятницу днем потеплеет до минус 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По предварительным прогнозам, очень холодная погода задержится в столице до четверга включительно. Морозно будет и в ночь на пятницу, а вот в пятницу циклон с Запада принесет в столицу плотные облака и небольшой снег. Дневная температура будет уже около минус 7 - минус 9 градусов", - рассказал Леус.
Он уточнил, что в субботу рост температуры продолжится, и показания термометров вернутся в норму.
Снег на ветке калины в сквере Девичьего поля в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться?
1 февраля, 09:23
 
МоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала