Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 02.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
Холодная погода задержится в Москве до четверга включительно, в пятницу днем потеплеет до минус 7 градусов, сообщил РИА Новости
2026-02-02T13:29:00+03:00
2026-02-02T13:29:00+03:00
2026-02-02T13:49:00+03:00
москва
погода
москва
Новости
москва, погода
Синоптик рассказал, когда в Москве потеплеет
В Москве в пятницу ожидают потепление