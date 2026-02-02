https://ria.ru/20260202/reutov-2071812414.html
В Реутове ищут мужчину, стрелявшего из-за замечания прохожего
В Реутове ищут мужчину, стрелявшего из-за замечания прохожего - РИА Новости, 02.02.2026
В Реутове ищут мужчину, стрелявшего из-за замечания прохожего
Полиция разыскивает молодого человека, пытавшегося пьяным попасть в учебное заведение и выстрелившего, предположительно, из пистолета после замечания прохожего... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T22:16:00+03:00
2026-02-02T22:16:00+03:00
2026-02-02T22:16:00+03:00
происшествия
реутов
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20260124/strelba-2070062156.html
реутов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, реутов, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Реутов, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Реутове ищут мужчину, стрелявшего из-за замечания прохожего
Полиция ищет мужчину за стрельбу из-за замечания прохожего в Реутове
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Полиция разыскивает молодого человека, пытавшегося пьяным попасть в учебное заведение и выстрелившего, предположительно, из пистолета после замечания прохожего в подмосковном Реутове, сообщила
пресс-служба главка Московской области МВД РФ.
Министерство отметило, что в полицию Реутова
поступило сообщение о звуке, похожем на выстрел.
"По предварительной информации, в учебное заведение на улице Г. И. Котовского пытался войти молодой человек с внешними признаками алкогольного опьянения. Получив отказ, он вышел за территорию и стал выражаться нецензурной бранью. Проходящий мимо мужчина сделал ему замечание, на что юноша достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и выстрелил", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
Правоохранители добавили, что после этого злоумышленник покинул место происшествия. В результате инцидента пострадавших нет, уточнила полиция.
Полицейские устанавливают личность и разыскивают нарушителя, действиям которого дадут правовую оценку в соответствии с законодательством, заключило министерство.