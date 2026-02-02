Рейтинг@Mail.ru
В Реутове ищут мужчину, стрелявшего из-за замечания прохожего - РИА Новости, 02.02.2026
22:16 02.02.2026
В Реутове ищут мужчину, стрелявшего из-за замечания прохожего
В Реутове ищут мужчину, стрелявшего из-за замечания прохожего
происшествия
реутов
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
реутов
московская область (подмосковье)
происшествия, реутов, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Реутов, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Реутове ищут мужчину, стрелявшего из-за замечания прохожего

Полиция ищет мужчину за стрельбу из-за замечания прохожего в Реутове

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Полиция разыскивает молодого человека, пытавшегося пьяным попасть в учебное заведение и выстрелившего, предположительно, из пистолета после замечания прохожего в подмосковном Реутове, сообщила пресс-служба главка Московской области МВД РФ.
Министерство отметило, что в полицию Реутова поступило сообщение о звуке, похожем на выстрел.
"По предварительной информации, в учебное заведение на улице Г. И. Котовского пытался войти молодой человек с внешними признаками алкогольного опьянения. Получив отказ, он вышел за территорию и стал выражаться нецензурной бранью. Проходящий мимо мужчина сделал ему замечание, на что юноша достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и выстрелил", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
Правоохранители добавили, что после этого злоумышленник покинул место происшествия. В результате инцидента пострадавших нет, уточнила полиция.
Полицейские устанавливают личность и разыскивают нарушителя, действиям которого дадут правовую оценку в соответствии с законодательством, заключило министерство.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за пиццы
24 января, 13:40
 
ПроисшествияРеутовМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
