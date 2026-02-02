Рейтинг@Mail.ru
Россия и США могут начать переговоры по разоружению, заявил глава НПО - РИА Новости, 02.02.2026
03:42 02.02.2026
Россия и США могут начать переговоры по разоружению, заявил глава НПО
в мире, россия, сша, китай, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп
© REUTERS / Kylie CooperФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Россия и США могут начать новые переговоры о ядерном разоружении даже после истечения срока действия российского-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
Срок действия договора СНВ-3 истекает 5 февраля.
"Даже после окончания этого договора лидерам двух стран не поздно поставить мир на более безопасный путь, предприняв разумные шаги для снижения ядерной угрозы и начав серьезные и последовательные переговоры по ядерному разоружению", - сказал Кимбалл.
Он подчеркнул необходимость пригласить за стол переговоров и другие стороны, выделив при этом Китай, Великобританию и Францию.
Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
