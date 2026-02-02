Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе возбудили дело после пожара в сауне, где погибли подростки
07:34 02.02.2026
В Кузбассе возбудили дело после пожара в сауне, где погибли подростки
В Кузбассе возбудили дело после пожара в сауне, где погибли подростки - РИА Новости, 02.02.2026
В Кузбассе возбудили дело после пожара в сауне, где погибли подростки
Уголовное дело о халатности возбуждено в Кузбассе, где при пожаре в частной сауне погибли несовершеннолетние, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 02.02.2026
происшествия
россия
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
прокопьевск
происшествия, россия, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф)
В Кузбассе возбудили дело после пожара в сауне, где погибли подростки

Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области
Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Кузбассе, где при пожаре в частной сауне погибли несовершеннолетние, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. Позже была задержана администратор сауны, которой предъявлено обвинение, а также индивидуальный предприниматель и его брат.
Девушке удалось спастись при пожаре в сауне в Прокопьевске
