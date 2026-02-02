В России выросла выявляемость рака молочной железы

«

"Рак молочной железы на первом месте в структуре заболеваемости (онкологией - ред.). Второе и третье место - это рак легкого и рак кишечника. Заболеваемость растет, но растет и выявляемость. Я объясняю эту статистику более активным наблюдением, работой программ скрининга, в том числе регионального", - сказал РИА Новости Лактионов.