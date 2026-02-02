Рейтинг@Mail.ru
В России выросла выявляемость рака молочной железы - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/rak-2071731540.html
В России выросла выявляемость рака молочной железы
В России выросла выявляемость рака молочной железы - РИА Новости, 02.02.2026
В России выросла выявляемость рака молочной железы
Выявляемость рака молочной железы в России растет, это объясняется активным наблюдением и работой программ скрининга, он имеет хорошие перспективы на излечение, РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:06:00+03:00
2026-02-02T15:06:00+03:00
россия
общество
онкология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
https://ria.ru/20260116/metody-2068254018.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, онкология
Россия, Общество, Онкология
В России выросла выявляемость рака молочной железы

В России выросла выявляемость рака молочной железы благодаря скринингу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Выявляемость рака молочной железы в России растет, это объясняется активным наблюдением и работой программ скрининга, он имеет хорошие перспективы на излечение, заявил РИА Новости первый заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Константин Лактионов.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что рак груди прогрессирует в России, за последние 9 лет заболевание помолодело и стало ведущей онкологической патологией у женского населения.
«
"Рак молочной железы на первом месте в структуре заболеваемости (онкологией - ред.). Второе и третье место - это рак легкого и рак кишечника. Заболеваемость растет, но растет и выявляемость. Я объясняю эту статистику более активным наблюдением, работой программ скрининга, в том числе регионального", - сказал РИА Новости Лактионов.
Он добавил, что рак молочный железы при своевременном выявлении имеет очень хорошие перспективы на излечение и длительный контроль.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В России стали бесплатными несколько методов лечения рака
16 января, 10:51
 
РоссияОбществоОнкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала