Более половины россиян планируют изменить карьерную траекторию в 2026 году

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Более половины россиян планируют в этом году изменения в своей карьере - поменять место работы или сферу деятельности, рассказали РИА Новости аналитики сервиса для поиска работы "Работа.ру" и школы цифровых технологий от "Сбера" "Школа 21" в своем исследовании.

"Каждый второй опрошенный россиянин (54%) собирается изменить карьерную траекторию в 2026 году. Из них - 48% респондентов планируют перейти на новое место работы, 42% - попробовать себя в новой сфере деятельности", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 3,2 тысячи россиян.

Помимо этого, 26% россиян еще не решили, хотят ли карьерных перемен, а 20% не собираются ничего менять.